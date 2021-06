Desde que se separaron, Wanda Nara y Maxi López nunca pudieron alcanzar una buena relación. Pese a tener tres hijos en común, Valentino, Benedicto y Constantino, sus enfrentamientos y reclamos son constantes.

Por el Día del Padre, el futbolista compartió en sus redes sociales un picante "palito" para la empresaria en el que reveló que no le permite ver a sus chicos. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos", soltó como indirecta a Wanda.

Y agregó: "Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben". Luego Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, aseguró que los varones se enojaron con su padre por el polémico posteo en sus historias de Instagram ya que agredía a su madre.

El polémico posteo de Maxi López por el Día del Padre.

La letrada incluso aseguró que Wanda iniciará acciones legales contra su ex por sus hirientes comentarios en la publicación. Pero ahora se conoció la millonaria suma de dinero que Maxi le debe a su ex esposa por la manutención de sus hijos.

El deportista desde hace años que no se hace cargo de pagar lo que se conoce como "la cuota alimentaria" correspondiente de sus tres chicos y sumó una cifra total de 600 mil euros. "Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros. Hoy llegó a 600 mil euros", detalló Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana".

"Wanda le pide que le deje la casa completa de Santa Bárbara, en parte va al embargo, que es la deuda anterior, y en parte es a futuro, por los años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad. Lo que quiere Wanda es lo que les corresponde", aseguró.

Al mismo tiempo contó que el delantero "tuvo cuatro abogados y el último es el doctor Melo, quien actualmente está representándolo y negociando con Ana Rosenfeld, que es la abogada de Wanda desde el inicio".