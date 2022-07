Desde que se separaron, Camila Homs y Rodrigo De Paul emprendieron nuevos caminos. Él inició un romance con Tini Stoessel mientras que ella con un joven empresario con el que se la vio muy acaramelada en un boliche. Pese a eso y al conflicto legal que protagonizan, la modelo mantiene un vínculo cercano con su suegra, Mónica Ferrarotti.

"La mamá de Rodrigo tiene una gran relación con Camila", afirmó Luli Fernández en "Socios del Espectáculos". Y agregó convencida: "Al punto que de que más allá de los festejos familiares, ella va asiduamente a visitar la casa de Homs".

"Habla de un gran vínculo que lleva más de 10 años", informó la panelista sobre la madre de Rodrigo de Paul con Homs, quien conoció cuando era una adolescente.

El vínculo que tiene Ferraroti con la madre de sus dos nietos no sería el mismo que con la actual novia de su hijo, Tini Stoessel. En declaraciones anteriores, la mujer se mostró distante al hablar de la cantante y se limitó al comentar sobre ella: "No, no la conocí".

Por su parte, Paula Varela se refirió al diálogo que mantiene la ex pareja. "Ellos tienen comunicación, se hablan. No están bloqueados ni nada. Incluso, cada vez que Camila levanta el teléfono y le habla a cosas diarias le dice que sí", cerró.

