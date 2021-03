Claudia Villafañe sorprendió este martes al romper el silencio en "Polémica en el Bar" y hablar sin pelos en la lengua sobre los escándalos en torno a la muerte de Diego Maradona.

La empresaria no tuvo problema en arremeter contra Rocío Oliva y Mauricio D´Alessandro. Además, respaldó los polémicos audios donde se devela la negligencia con la que se manejó el entorno que estuvo a cargo de la salud del Diez durante sus últimos días.

Luego de su intervención en el ciclo de América, Dalma Maradona felicitó a su mamá en Twitter y le dedicó una indirecta a Oliva y su mamá Mónica Islas: "No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT. El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO. ¡Qué lindo tener una mamá tan genia! (lamento que no te haya pasado mi ciela)".

No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT ! ��El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela��) — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021

Ante la mención de su persona y de su hija, Islas se comunicó con Rodrigo Lussich y el perioista compartió el mensaje de la mujer en "Intrusos": "Decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo. Que cuando yo hable la dejo a ella y a la madre chiquititas. Que conmigo no se metan, nada tienen para decir de mí como madre, yo no he sigo una chorra".

"Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha. Rocío tiene la madre que le tocó pero que no me tilden de chorra en el mundo entero, vividora, mentirosa, ayer Claudia les mintió a todos", cerró el mensaje la mamá de Rocío Oliva.

La mamá de Oliva apuntó contra Dalma y Claudia.

Recordemos que Oliva, pareja de Maradona por más de siete años, se encuentra en medio de un conflicto legal con el entorno del astro ya que su familia vive en una casa que supuestamente le regaló en vida.

