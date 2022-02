En un día turbulento para L-Gante, en el que fue citado a indagatoria tras ser denunciado por un vecino por amenazas y portación de armas y se negó a declarar, su madre, Claudia Valenzuela expresó su preocupación por la situación actual de su hijo y se refirió al consumo de marihuana del joven.

"Siempre tenés ese temor y ese miedo cuando una carrera va tan rápido y es tan fugaz. Te puede dar miedo cuando va de un lado a otro, que en esos caminos y traslados le pase algo como les pasó a muchos artistas", indicó este viernes en "Nosotros a la Mañana".

A su vez, expresó que su hijo se da cuenta "de que hay un poco de verdad en que le pegan de más". "Todos los días hablan de una cosa nueva o de algo chiquito hacen algo gigante o le encuentran la vuelta para pegarle", opinó.

En cuanto al entorno que rodea al artista de General Rodríguez, explicó: "Están los que se mantienen, los de siempre, que tienen códigos y los que quedan. Los otros se van filtrando. Uno tiene esa mentalidad que sabe que el que se arrima te va a pedir algo".

Consultada por el consumo de marihuana, declaró: "Siempre me preocuparon las drogas. Él fuma marihuana. A mucha gente no le gusta que yo diga tan libremente que fuma. Él empezó a fumar desde muy chico, ya lo contó, a los catorce o quince, el momento del adolescente rebelde que no sabe si estudiar o no".

"Él trata de controlarse y fuma cuando está nervioso o cuando está grabando, para relajarse. La situación que vive, lo tensa. Lo cuida la misma gente que lo rodeamos. Que no se sobrepase ni nadie se le acerque con otro tipo de adicciones", concluyó Claudia.