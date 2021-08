El martes por la noche, L-Gante debutó en la pista de "ShowMatch: La Academia" y dejó a todos los presentes con la boca abierta gracias a su talento y carisma frente a las cámaras.

Tras una larga gira por Europa, México y Colombia, el trapero Elian Ángel Valenzuela se presentó en el reality conducido por Marcelo Tinelli junto a su equipo y su mamá, Claudia Valenzuela.

El joven de 21 años reveló que fue su madre quien lo inspiró a elegir su nombre artístico: “El nombre de L-Gante me lo puso mi mamá, diciéndolo irónicamente por la forma en que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’… era todo lo contrario. Ella me descansaba... Usaba bermudas, medias, pantuflas”.

Claudia Valenzuela fue una gran fuente de inspiración para la carrera de L-Gante.

También enterneció a todos al contar las motivaciones en su carrera artística: “Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”.

Unos días después, la mamá del artista habló en "El Club de las Divorciadas" sobre su historia de vida al criar a un hijo ella sola y cómo el hombre con el que concibió a L-Gante no quiso hacerse cargo.

.

"Hay que lucharla, salir adelante, no hay que asustarse en la vida. Si uno se queda solo y tenés que afrontar la vida, hay que afrontarla y nada más. El que se perdió todos estos años de vida junto a él fue el padre. Él se debe estar arrepintiendo de haberse ido. Pero yo le puse siempre el pecho a todo y acá estamos”, expresó en el ciclo conducido por Laurita Fernández.

Además, se refirió a cómo estará el hombre con la fama del trapero y la posibilidad de reencontrarse con su hijo: "Y, debe estar pensando muchas cosas. Y cómo acercarse... Pero eso es algo que Elian decidirá si algún día querrá conocerlo o no. En esa etapa no me quiero meter".

¡Mirá lo que dijo la mamá de L-Gante sobre el papá del trapero!