Denise Dumas reveló en su programa que la madre de Nicole Neumann había estafado a la modelo: "Ella trabajó desde los doce y cuando cumplió 18 años, nada de ese dinero estaba, toda su plata y todo eso”.

Luego, la periodista Fernanda Iglesias le preguntó si ella pensaba que Nicole había sido estafada por su mamá. A lo que Denise respondió sin tapujos: "Sí, fue algo así, una situación que tiene que ver con lo familiar. Trabajó todos esos años siendo menor”.

Tras la grave acusación de la conductora, Claudia expresó: "Me avisó una amiga que estaba diciendo eso y después lo vi en Internet. Obvio que me sorprendió. Además, la conozco a Denise desde los 15 años y la defiendo siempre. No puedo creer la bestialidad que dijo".

Con respecto a la gran discusión que madre e hija tuvieron cuando Nicole cumplió 18, continuó: "Madre e hija adolescente... ¿Qué estupidez está diciendo? Hay 8.500 temas entre madres e hijas adolescentes. Nicole a los 18 no es que no tenía nada, tenía auto y un dúplex a estrenar en Palermo. Tenía de todo y hay revistas que lo prueban. Decir que Nicole a los 18 no tenía nada, tenés que tener cara para decir eso".

"Tenía un PH en Palermo y un auto. Obvio que estaba todo a mi nombre porque en esa época, la mayoría de edad era a los 21, no a los 18, con lo cual tenía que estar a mi nombre. ¿Sabés qué? Lo que tengo lo laburo y no tengo nada a mi nombre, o sea que si le robé la plata, no me la puse (a mi nombre)", continuó.

Por último en "Ciudad", aseguró que mantiene un buen vínculo con Nicole: "Estuve el viernes a la mañana y a la tarde cuando se operó de los ligamentos cruzados. Y el fin de semana estuve con las chicas. Tener que explicar todo esto, la verdad no tengo ganas. De mí dijeron de todo en esa época y nunca hice juicio, pero a esta altura de mi vida que estoy tranquila y grande, me parece que no da. Si no tienen tema, no voy a ser yo y gratis, por lo menos".