La muerte de Natacha Jaitt todavía despierta dudas y dolor en su familia. Si bien las apariciones públicas estuvieron relacionadas a declaraciones de Ulises Jaitt, hermano, y Antonella Olivera, su hija, esta vez fue la madre quien rompió el silencio.

Durante una entrevista con “ Los Ángeles de la Mañana”, Alicia Damiani habló por primera vez frente a las cámaras desde que falleció su hija. La mujer relató cómo se enteró de la triste noticia y la particular sensación que tuvo esa misma noche.

.

Ángel de Brito le consultó sobre la manera en que le llegó la noticia de Natacha. “Yo me despierto de noche porque sentía que me abrazaban y me besaban. Creía que estaba soñando. Me levanté para buscar el celular y me di cuenta que estaba apagado”, reveló al comenzar su relato.

Damiani agregó: “Enciendo el celular y me aparece en el Facebook que dice 'Natacha muerta en Benavidez'. No entre en mí, empecé a caminar redondo, a gritar sola. Y ahí enseguida lo llamo a mi hijo y él me llama llorando”. Además, aclaró que no tenía la mejor de las relaciones con su hija pero que la noticia fue devastadora.

La invitada en “ Los Ángeles de la Mañana” tomó como una señal lo que sintió en su cuerpo aquella noche. “Yo soy muy volcada a la espiritualidad, mi hija me abrazó y me besó, obvio. Era la hora, dos menos cuarto”, reveló.

Cabe recordar que Ulises, el hermano de la modelo fallecida, había mencionado que también tuvo una experiencia paranormal luego de recibir la primera vacuna contra el coronavirus. Según sus dichos, Natacha se le apareció llorando de emoción por haberse inoculado contra la contagiosa enfermedad.

¡Mirá lo que dijo la mamá de Natacha Jaitt sobre la muerte de su hija!