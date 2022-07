Los conflictos mediáticos y legales entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, parecen no tener fin. Las declaraciones cruzadas entre ambos son terribles, y en los últimos tiempos, la madre del ex futbolista, Ana Frascino, también se sumó a la polémica, con fuertes dichos contra su ex nuera.

.

La mujer tuvo una entrevista con Ulises Jaitt en su programa, "El Show Del Regreso" por Radio Ensamble, dónde contó los últimos detalles sobre la disputa con la modelo. En principio, Frascino adelantó que con su hijo intentarán hacerse cargo de Charis, Bella y Francesca, que hoy en día están con Cinthia Fernández.

"Yo siento como que las tiene secuestradas (...) He llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y tratar de ver si puedo luchar por la tenencia de las nenas. Voy a tratar de asesorarme con Mati para ver si podemos tener la tenencia. Vamos a hacer una presentación, no nos queda otra, sino ellas siempre se quedan encerradas en una cosa", aseguró.

La madre de Matías Defederico indicó que su hijo buscará tener la tenencia de Charis, Bella y Francesca.

Luego, la señora sostuvo que hubo que amenazar a la panelista de "Momento D" para que no aborte. "Las nenas nacieron porque mi hijo se puso firme con que eso, no podía ser como ella quería. Se quedó al lado de ella por sus hijas", indicó contra Cinthia Fernández.

La madre de Matías Defederico aseguró que Cinthia Fernández tiene a sus hijas secuestradas.

Asimismo, recordó la declaración que hizo Matías Defederico sobre los verdaderos motivos por los que contrajo matrimonio con la bailarina. "Él mismo dijo que se casó porque necesitaba la visa de trabajo. En ningún momento habla de amor", expresó Frascino.

Mirá lo que dijo Matías Defederico sobre los motivos de su casamiento con Cinthia Fernández