La triste muerte de El Noba todavía causa mucha tristeza entre sus seguidores y personalidades de la música. El cantante no logró recuperarse de un fuerte accidente mientras viajaba en su moto en Florencio Varela y su familia todavía sigue golpeada por su fallecimiento. Vanesa Aranda, la madre, volvió a referirse a lo ocurrido con dolor a pesar del paso de las semanas.

La mujer brindó un reportaje a Luli Fernández para "Socios del Espectáculo" y recordó a su hijo. "No siento que fue ayer, siento que va a llegar un momento en el que voy a ir a verlo, va a llegar ese momento. Yo estaba muy segura de que mi hijo iba a salir, por eso estaba como estaba, pensaba que iba a estar bien, que iba a salir, y que esto iba a pasar", expresó.

.

Además, la madre de El Noba: "Por ahí me dirán que estoy loca, pero yo sigo esperando. Y ahora que estoy con esto de las tortas, tomo el teléfono y espero que me repostee y me comente: ‘Vamos viejita que vos podés’”. La mención de Vanesa hace referencia a su emprendimiento en el que ya trabajó con algunos famosos y una de ellas fue Barby Silenzi.

El Noba es recordado por su familia y amigos.

Lo cierto es que El Noba salió de su casa sin casco, lo que agravó el golpe que recibió en su cabeza. “Los primeros días me enojé mucho, pero si te soy sincera, no sé qué le pasó por la cabeza al salir sin casco, y él no usaba la moto para salir acá porque no es una moto para este tipo de lugares", explicó.

Por último, Vanesa Aranda completó sobre el tema: "Él siempre salía con sus amigos y llevaba su casco. Los primeros días me enojaba mucho conmigo misma, pensando en si había sido el destino, o no sé qué había pasado, pero después no me enojé más”.