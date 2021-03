Luego de vender su chacra en Punta del Este, Susana Giménez le regaló a su nieta Lucía Celasco una lujosa propiedad valuada en un millón de dólares ubicada en la localidad uruguaya de José Ignacio.

Así lo reveló este martes Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañana". Al respecto advirtió: "La nietita de Susana, Lucía Celasco, es una bomba y es un amor de chica. Fue tapa de la revista ¡Hola! con su novio, Gianmarco Dolce, el hijo de Bárbara Durand, una modelo de mi época. Gian y ella hace más de un año que se conocen y están muy enamorados. Ella está casi instalada ahí, prácticamente durmiendo todas las noches en la casa de los Dolce".

Sobre el inmueble, comentó: "Una casa en José Ignacio de alrededor de un millón de dólares, a partir de la operación que hizo con su nueva casa, y ella, en realidad, quería que la casa sea en La Barra para tenerla más cerca Susana, porque Susana es muy familiera y es muy pegada a Lucía y a su hija".

"Seguramente, si le regaló a Lucía, le debe haber regalado al nieto también", sostuvo Ángel de Brito. Por lo que la angelita opinó: "Supongo que sí, igual no nos olvidemos que, en la Roosevelt, en la parada 7 de Punta del Este, en dos departamentos en el edificio One que son de Susana se los dejó a su hija Mecha (Sarrabayrouse), y usa uno Mecha y otro el nieto".

"Susana es muy cuidadosa con ellos. Y quería que la nena esté en La Barra, pero la nena prefiere tener una casa en José Ignacio, sobre todo por la playa, la intimidad y porque estaría más cerca del novio, y las malas lenguas dicen que se irían a instalar ahí los dos", comentó la esposa de Diego Latorre.

.

Sobre Celasco comentó que "está muy enamorada y es la primera vez que está encarando una relación tan en serio, y ya son todos residentes uruguayos y están todos viviendo allá". "Van y vienen, pero está muy avanzado. La casa todavía no se la entregaron, está haciendo la operación estos días, le pedí que me mande fotos en cuanto la tengan y saldría alrededor de un millón de dólares. Sé que es caro, pero no es tanto para lo que salen las casas ahí. Ellos son vecinos de Marcelo Tinelli", concluyó Yanina.