Coti Sorokin le puso fin a los rumores y blanqueó su noviazgo con Cande Tinelli en medio de un romántico viaje.

Tras enterarse de la confirmación a través de un posteo juntos en Mendoza, Valeria Larrarte, ex pareja del músico, no se quedó callada y arremetió con todo: "Me siento defraudada. Mis hijos se enteraron por las redes".

Luego de la repercusión que tuvo su vida amorosa, Coti brindó una entrevista en "Todos estamos conectados" que conducen Sergio Goycochea y Noe Antonelli por la TV Pública donde le consultaron por su romance con la influencer.

La conductora manifestó pícara: “Te vimos muy bien en Mendoza, no sé si te habrá llegado la inspiración ahí”. Y el cantante se mostró incómodo y contestó entre risas: “Siempre llega la inspiración. Los lugares lindos son muy inspiradores”. Pero la periodista continuó: “¿Y la compañía bien? ¿Bien acompañado? ¿Estás bien?”.

A lo que el artista respondió sin dar más explicaciones: “Siempre. Siempre bien acompañado”. Tratando de que Coti hablara de Cande, Antonelli expresó: “Te vimos en las redes...”. Pero Sorokin agarró su guitarra para comenzar a tocar y dar por terminado el tema.