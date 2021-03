Según informó el estudio jurídico de Matías Morla, "La Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar, sino que además aseguró que los papeles de la sociedad (Sattivica S.A) están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial".

Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del Diez, argumentaron que el abogado, apoderado y amigo de su padre, usó su influencia para manipular al ex futbolista y obtener réditos de manera exclusiva, entre ellos, la explotación de la marca Maradona. En pleno trámite de sucesión, el asunto de los derechos sobre decenas de derivados de la marca adquiere suma relevancia.

Sin embargo la resolución del juez Marcelo Gota, del juzgado civil y comercial federal número 8, explica que "no se haya discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas cuya reivindicación y nulidad aquí se intenta".

Parte de la resolución que considera "improcedente" una medida cautelar.

Asimismo, consideró que en todo caso la medida cautelar solicitada por Dalma y Gianinna "sólo tiene el alcance de simple advertencia a terceros, previniéndolos en cualquier operación sobre los derechos o la cosa en litigio".

.

La resolución dictada implica que el juzgado en cuestión no tiene competencia y que deberá resolverse la cuestión de fondo, es decir la titularidad de la marca, en un área competente. "En efecto, el cuestionamiento de la cesión efectuada en 2016 de las mismas (por la titularidad de las marcas) requiere una amplitud de debate y prueba que, sin dudas, excede el marco de la cautelar (...) que resulta improcedente".