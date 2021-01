La muerte de Diego Maradona marcó a millones de personas alrededor del mundo, pero su familia y círculo más cercano continúa llorando el fallecimiento del ex futbolista, hasta Claudia Villafañe, su ex esposa, se vio afectada.

Después de años de mantener su vida íntima en privado, la empresaria decidió participar de "MasterChef Celebrity" y rápidamente se ganó el cariño del público por su humor y personalidad, pero la muerte del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata nubló su paso por la cocina.

La participación de Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity" se vió interrumpida por la muerte de Diego Maradona

“A las chicas le dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no”, dijo Claudia sobre el apoyo incondicional de sus hijas, Dalma y Gianinna, junto a Flor Vigna sobre su vuelta a "MasterChefCelebrity".

.

“Me dijeron que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”, reveló sobre el razonamiento de sus hijas.

En cuanto a su paso en el reality, Villafañe definió su participación en pocas palabras: “Hoy, no sé cómo definiría la experiencia de MasterChef. Quizás un mes atrás le hubiera puesto ‘felicidad’. Hoy no es tanta por lo que pasó. Creo que sería ‘la unión hace la fuerza’”.