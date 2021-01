Los tres jurados de " MasterChef Celebrity", Germán Martitegui, Donato Di Santis y Damián Betular, fueron sensación después del éxito del programa de cocina. A pesar de que se conoce bastantes detalles sobre los dos cocineros, el pastelero mantiene en privado su vida íntima, por lo que cuando hablo sobre la paternidad, todos se sorprendieron.

Las tres figuras parecen ser amigos dentro y fuera del reality y es así como lo confirmó Betular en el programa de radio de Catalina Dlugi. El jurado de "BakeOff Argentina" y " MasterChef Celebrity" reveló que tuvo una conversación muy sincera con el chef de Tegui sobre sus ganas de convertirse en padre.

Damián Betular habló sobre su charla privada con Germán Martitegui.

“Le dije a Germán que yo no estaba preparado y me respondió que uno nunca lo está. De todos modos, siento que, en mi caso, debo estar un poco más preparado. Estoy seguro de que le daría todo el afecto”, explicó el cocinero en "Agarrate Catalina" sobre su diálogo con Martitegui, quien es papá de Lautaro y Lorenzo.

“Tengo ahijados por doquier. Estoy rodeado de chicos y me fascina, siento que en algún momento se dará. Y si no se da, tampoco tengo la obligación. No es un mandato”, cerró Damián en Radio La Once Diez.