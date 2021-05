Tras lanzar su tema "Miénteme" junto a María Becerra, Tini Stoessel visitó el programa de Jey Mammón para hablar de su carrera y brindar un pequeño show en vivo junto al músico.

Durante la entrevista, la joven artista recordó su infancia y reveló que comía arena: “Era muy bebé, creo que no llegaba al año. Le daba a la arena, no sé por qué ni cómo se solucionó el problema”.

Luego, Tini causó mucha ternura y gracia al contar que a los tres años comenzó a dar sus primeros pasos: “Yo soy medio fiaca para algunas cosas y tengo un tema que me gusta mucho dormir. De hecho, si me decís ‘Dormite’, yo me duermo. Y me daba fiaca el tema de caminar. Era como ‘fiaquera’, digamos”, comentó al respecto.

Y concluyó con humor: “Me costaba el tema de encarar la caminata. Daba un paso y me volví a caer hasta que a los tres parece que… ¿Dije tres? ¡Pero tardé mucho! Para mí que fue a los dos”.

