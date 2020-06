El coronavirus también afectó al mundo del espectáculo, pero Coco Sily se las ingenió para continuar con su obra de manera online.

"La súper cátedra en cuarentena" es un todo un éxito y el humorista contó más sobre su espectáculo: "Hay gente que se pide una comida rica o se cocina algo y me ven. Además, también ahora puedo llegar a muchos argentinos que están en Europa, Estados Unidos o incluso en el interior. Yo me he presentado bastante en el conurbano porque me ha ido muy bien. He ido a grandes ciudades, pero no tanto al interior, al hacer radio todos los días quizás se me complicaba poder hacer giras más alejadas. Entonces ahora me escriben desde Tierra del Fuego, lugares a donde no fui todavía. Fue una sorpresa muy agradable".

Sobre las dificultades que atravesó con la tecnología, Coco reconoció: "No fue fácil porque cuando me lo ofrecieron era hacer un show de una hora y media frente a un teléfono, yo juego mucho con la gente, están las risas y eso es muy importante".

"Me clavé tres whiskies de entrada porque no arrancaba si no. Estaba con mi hijo. Me empilcho como si hiciera la función, ponemos las luces, el mismo tono. La hago de esta manera porque si no, no podría. Estoy haciendo teatro y hago como si estuviera ahí", reveló en diálogo con "Mshow".