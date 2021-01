Barby Franco y Fernando Burlando están juntos hace más de 10 años, pero tras rumores de crisis trascendió que se separaron definitivamente. Sin embargo, la modelo fue reservada a la hora de confirmarlo mientras que el abogado desmintió todo con un fuerte exabrupto.

Barby Franco y Fernando Burlando están separados y viviendo en casas diferentes.

Desde su cuenta de Twitter, Franco escribió un concreto mensaje en el que negó la ruptura: "No estamos separados, solo una crisis que ya pasará". A pesar de la seguridad de Barby, Rodrigo Lussich se comunicó con el abogado para estar al tanto de su versión y manifestó lo contrario a su novia.

NO ESTAMOS SEPARADOS !!! Solo crisis q ya pasará — Barby Franco (@barbyfranco21) January 11, 2021

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las Fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", comenzó el panelista de "Intrusos".

"La frase de ella es 'no estamos separados'. La frase de Burlando, posterior a su salida al aire, esta mañana en un programa, desmintiéndonos a nosotros, es bastante contundente y no es exactamente la misma. La frase de Burlando es '¡separado hasta las pelotas!'".

