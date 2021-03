En el marco de su complicada relación después de terminar su vínculo romántico mientras que intentan criar a sus tres hijas, Cinthia Fernández protagonizó un insólito momento al reaccionar a los dichos de su ex pareja, Matías Defederico, sobre su salud mental y el tratamiento psicológico al que está sometido desde los 15 años.

“Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos. Comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación. Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro”, afirmó el ex futbolista en un Mitre Live junto a Juan Etchegoyen.

La modelo disparó contra el futbolista después de que hablara de sus ataques de pánico.

“Estaba sentado todo el día en la cama jugando a la Play Station sin salir, porque me daba ataques de pánico ir al baño. Fueron muchos años de ir al psicólogo y tomar medicación. Hasta el día de hoy me pasa pero lo puedo manejar”, cerró sobre su salud mental.

Ante las declaraciones de su ex pareja, la panelista de "Los ángeles de la mañana" recordó algunos detalles de su salud durante su relación: “Leí que los ataques de pánico le provocaban quedarse sentado en la Play Station. Se ve que los sigue teniendo porque nunca se movió de la Play Station. Él siempre dijo que tenía ataques de pánico con los médicos y se ponía nervioso en los exámenes médicos que le hacen antes de entrar a un club. De hecho, siempre le daba todo mal".

La panelista dudó de la salud mental de su ex pareja.

Sin embargo, Fernández no pudo aguantar la risa y cerró el tema con un palito para el papá de sus hijas: “Pero, bueno, se ve que ataques de pánico en los boliches no tenía. Un poquito de humor…”.

