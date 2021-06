Luego de semanas de especulaciones y rumores sobre su salida de " MasterChef Celebrity 2", el domingo a la noche se pudo ver lo que realmente sucedió con Alex Caniggia.

El hermano de Charlotte no se presentó a la gala de eliminación y fue descalificado del reality. Sin embargo, el mediático dio otra versión de los hechos y se mostró indignado.

"¿Eh? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara verg…! ¡Yo renuncié! Tomatelá, tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube", disparó en una transmisión por Twitch en la que reaccionó al programa.

"No es que no me presenté, renuncié que es diferente. Que quede claro. Me hinché las pelotas de cocinar, me hinché la pij...", aseguró a los gritos al escuchar a Santiago del Moro decir que quedó descalificado.

"Qué cara verg... son. Yo renuncié, yo no quedé eliminado. Al mas piju no lo elimina nadie", agregó.

Luego aseveró que tendrían que haber eliminado a algún participante el domingo: "El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos".

.

Además, le deseó lo mejor a sus compañeros: "Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine".

Por último aseguró que regresará a la televisión muy pronto aunque no dio mayores detalles. "Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti", lanzó. ¿Entrará a "La Academia"?

¡Mirá la reacción de Alex Caniggia a su descalificación de "Masterchef Celebrity 2"!