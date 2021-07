La locutora Daisy May Queen, de 55 años, hace mucho tiempo dejó la popular vida que tenía en Argentina y una gran carrera radial para instalarse en la India, donde su vida es muy diferente. Desde el país oriental contó en una entrevista qué piensa de las vacunas contra el Coronavirus, dando sorpresivas declaraciones.

Hace unas semanas, la situación epidemiológica en el país en el que reside empeoró y ya hay 400 mil muertos confirmados, mientras atraviesa la segunda ola de coronavirus.

En una nota, Daisy fue consultada al respecto pero ella confesó no conocer la noticia porque no consume noticias: “No veo sino me amargo. Ahora hay más normalidad y los negocios están abiertos todo el día. En los últimos meses estuvimos sin casas y sin poder salir, todo muy estricto y reducido, pero hoy está más normal la cosa”, expresó en Mitre Live.

El periodista Juan Etchegoyen le preguntó si ya se había vacunado y May Queen sorprendió con su respuesta: “No. Porque la vacuna no es vegana. La verdad yo me siento bien, no me enfermé en todo este tiempo", indicó.

"Tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna porque no te evita que te enfermes y también cuando te enfermás, lo podés hacer gravemente y morir”, continuó opinando, aunque las investigaciones científicas dicen lo contrario.

Luego, agregó: "Me parece que no es una vacuna y por eso, voy a esperar…No tengo confianza. También quisiera hablar el derecho de las personas que no quieren vacunarse, todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Los medios y los gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”.

