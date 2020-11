En la última semana, Federico Amador se mostró en sus redes sociales con un look completamente diferente que despertó la reacción de cientos de seguidores, pero su pareja, Florencia Bertotti, al verlo no pudo ocultar su sorpresa y disparó una insólita opinión.

El actor decidió cambiar su estilo en forma radical y se animó a cortar su pelo por completo y lucir una cabeza calva. Ante semejante cambio en su imagen, la ex " Floricienta" manifestó: "Peladito. Tengo como un Maluma personal. Es como un cepillito, es como un vicio. Me encanta de cualquier manera pero me encantó el cambio de look, la pelada".

En comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live" la actriz detalló: "Me dijo que se iba a cortar un poquito arriba y después me mandó una selfie todo pelado. Se peló él. Me encanta“.

“Me dijo que se iba a cortar arriba y yo tengo alma de peluquera. Tengo todo el set para cortar el pelo. Le dije que cuando vuelva le bajo arriba y que no quede tupido. Y a la tarde me mandó una selfie donde ya estaba pelado", reveló sobre la iniciativa de su pareja.