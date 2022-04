La tarde del domingo fue de mucha emoción en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD ya que tras casi dos años en su hogar después de luchar y superar una leucemia mieloide aguda, Lío Pecoraro regresó al estudio y se vivió el momento a flor de piel. Pero más allá de la emoción, también hubo mucha risa y Moría Casán fue la encargada de ello.

Desde tiernos regalos a emotivas dedicatorias, como su hermana Laura, quien fue su donante de médula ósea, el conductor de 46 años estalló en lágrimas al agradecer el apoyo incondicional de todos: "Es mucha emoción para mí, gracias a todos. Es muy fuerte que de un día para el otro te digan que tenes una muy fulera por pelear. No sabía lo fuerte que era y que podía pelear tanto, que tenia a Hulk dentro de mi. Nunca sentí que estaba enfermo".

En medio de toda la conmoción en el estudio de Crónica HD, Pecoraro y Fernando Piaggio le dieron la bienvenida a una sorpresiva invitada de honor, la mismísima madrina de " El Run Run del Espectáculo", Moria Casán.

Moria Casán en Crónica HD junto a todo el equipo de " El Run Run del Espectáculo".

"Es para mí un honor estár aquí junto a este gladiador de la vida. Decretado, sanado, ganado y optimizado, porque lo que no te mata, te fortalece. Quiero felicitarlos a todos, también a Fer que apoyó a su compañero. Han pasado por momentos bravos pero se consigue todo esto que es nuevamente tenerte, con un programa exitoso, líder en su franja horario", comenzó Moria Casán en Crónica HD.

"Me acuerdo cuando me contaron de este proyecto que ya van dos años y medio. Ellos felíces de tener su ciclo en un canal tan popular como Crónica HD, que tiene su sello como las placas rojas. Este es el ejemplo de resiliencia, superar las adversidades de la vida con una actitud más que positiva", destacó "La One" sobre el ciclo de espectáculos.

Moria Casán visitó " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD para el regreso de Lío Pecoraro.

Entonces, Piaggio y Pecoraro le pidieron a la diva que dijera "ÚLTIMO MOMENTO", una frase icónica del canal del pueblo. Allí, "La One" comenzó a pensar en posibles "placas rojas" sobre ella, motivo por el que dejó a todos sin palabras al expresar "Moria Casán se desvirgó con Crónica HD" ya que fue su primera vez visitando el canal.

