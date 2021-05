En la noche de este martes comenzó "ShowMatch La Academia" con las primeras performances de los participantes y las devoluciones del picante jurado. Pero antes de hacer su primera participación, Rocío Marengo sorprendió al manifestar su renuncia al certamen.

Minutos antes de que Marcelo Tinelli cerrara el programa, la actriz se expresó en las redes sociales y dejó ver su molestia al quedar fuera del primer programa por falta de tiempo.

Desde Twitter, manifestó furiosa: "Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!". Su fuerte reacción llamó la atención de todos sus seguidores, pero luego ella decidió aclarar lo sucedido.

Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto! https://t.co/p6QurDlLCJ — Rocio (@marengorocio) May 19, 2021

Al ver la incertidumbre que generó su mensaje, la participante aclaró: "Ayer fui muy feliz en La Flia! Disfruté mucho el bar, mi camarín, el momento que me maquillaron y peinaron! Mi vestuario es un fuego! Si es por mí, iría todos los días! Disfruto cada segundo de ser parte de La Academia! Pronto me verán en la pista!".

Ayer fui muy feliz en #laflia ! ��Disfrute mucho el bar, mi camarín, el momento que me maquillaron y peinaron! Mi vestuario es un ��! Si es por mi, iria todos los días! Disfruto cada segundo de ser parte de #laacademia ! Pronto me verán en la pista! @cuervotinelli nos vemos! �� — Rocio (@marengorocio) May 19, 2021

Y para despejar todas las dudas, aseguró: "Yo no renuncié!!!! Disfruto cada segundo de ser parte de La Academia!!". Esa misma noche al salir del estudio, Rocío le envió un audio a Ángel de Brito en el que contó que "era tanta la ansiedad, los nervios y la emoción" que al conocer que no saldría a la pista se molestó.

"Hola, Angelito, bueno, recién llego a casa. Estoy mucho más tranquila, sacándome el brillo, que nadie me vio. ¡Porque estaba divina! ¡Toda en dorado!", aseguró Marengo en un audio transmitido en la mañana de este miércoles por "Los Ángeles de la Mañana".

Y detalló: "Fui mi propia enemiga, porque estaba tan arriba. Empezaron a decir que yo bailaba tercera. Ahí ya mi cabeza estaba puesta en que bailaba tercera. Cuando no entro tercera, digo 'bueno, okey, cuarta'. Pero tampoco cuarta. Entonces, digo 'van a apurar a la cuarta para que yo entre quinta'. ¡Y no! Después, cuando vienen (los productores) digo 'okey, me vienen a buscar para que yo entre al estudio'. Pero no, me dicen 'no entrás, no hay tiempo'".

"Y yo: '¡¿Qué?!'. ¡Mamadera! Pero no llegué a presentar la renuncia. Sigo adentro de La Academia", confirmó acerca de su insólita reacción.