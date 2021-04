Figura de la farándula argentina como Iliana Calabró, Carmen Barbieri o Dolores Barreiro fueron vinculadas a Christophe Krywonis, pero el cocinero desmintió todos los rumores de romance. Sin embargo, en medio de vuelta a la televisión en "Lo de Mariana", el nuevo programa de Mariana Fabbiani en El Trece, el chef sorprendió al contar una insólita experiencia que le tocó vivir con una mujer que conoció una aplicación de citas.

“Me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, era otra mina. La tipa puso otra foto y era otra chica”, reveló en "Los Ángeles de la Mañana". “Igual, conste que no sé si fue en Tinder o Badoo, una de estas aplicaciones, porque lo hizo mi hija. La verdad es que caí porque llegaban mensajes”, resaltó el exjurado de "MasterChef".

Y agregó: “Fui de noche porque me avisó. Reconozco que fui medio bobo. Igual, ya está, ya aprendí”, manifestó Christophe, quien es papá de Zoe y Lola de su primer matrimonio. “La invité, de cortés, a tomar un café a la esquina y se tomó un whisky doble. Desde el baño la llamé a mi hija y le dije 'me llamás ya diciendo que te peleaste con tu novio o lo que quieras'”, relató sobre la excusa que encontró para "escapar" de la incómoda situación.

Para cerrar, el chef admitió que le cuesta encontrar pareja. “Si estuviese enamorado, te lo diría, pero no es cierto. Amo mi soltería y no salgo de mi zona de confort”, aseguró convencido. “Tengo bastante miedo a este tema de las relaciones. Siempre novia con cama afuera, eso se lo recomiendo a todos. Perdón, para los que están casados, no. Pero a mi edad es mucho más sano”, concluyó.