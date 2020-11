El Mono de Kapanga es uno de los favoritos entre el público y uno de los candidatos más fuertes a la hora de reincorporarse en la gala de repechaje de "MasterChef Celebrity". El cantante se mostró muy firme en sus decisiones culinarias para volver a competir junto a los demás participantes.

Antes de saber si el artista se sumó nuevamente a la competencia de cocina, este pasó por el programa radial "Agarrate Catalina" y reveló que no puede dormir con sus parejas hace años porque ronca muy fuerte y explicó cuál fue la solución con su ex novia, Carla: “Dormir en camas separadas, en cuartos diferentes, creo que fue lo que alargó nuestro matrimonio, porque yo roncaba mucho. Yo hace diez años que no duermo con ninguna mujer".

El Mono de Kapanga podría ser el ganador de la ronda de repechaje

"Cuando estoy con una chica y llega la hora de dormir pido disculpas y digo que la paso mal, no dejo dormir, hago ruidos. Con mis perras duermo, son las únicas que me bancan los ronquidos", indicó a Catalina Dlugi.

Además se refirió a su presente romántico: "Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta en un punto está bueno, a los 51 años después de estar en pareja tantos años, el amor que tuve se me agotó, hay que trabajarlo mucho, todos los días".

El fugáz romance entre Andrea Rincón y el Mono de Kapanga

También se refirió a su pasada relación con Andrea Rincón: “Ella es una de las chicas más lindas de la Argentina, Andrea es una gran chica, creció, crece. Por ahí sintió en algún momento que me tenía que pedir perdón por algo, yo agradezco que se haya cruzado en mi camino, la conocí apenas me había separado".

"Ella me ayudó muchísimo en un par de cosas que no las tenía muy en claro, yo le dije 'no me pidas perdón'. No tenía que perdonarla por nada, sino al contrario, 'yo te tengo que agradecer'", cerró.