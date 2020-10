La mayoría de las veces, los primeros encuentros suelen definir el futuro de una pareja, pero esto no fue lo que sucedió entre Pamela David y Daniel Vila, quienes tuvieron un accidentado comienzo que terminó en final feliz.

Durante su visita a PH, "Podemos Hablar", la figura reveló un momento que marcó el principio de su romance con su pareja y padre de su hija Lola. Todo comenzó cuando la panelista de "Intratables", Débora Plager, confesó que en el inicio de su relación con José Luis Pagano, ella visitó su casa pero después le avisó que se quería ir. Arrepentida, la periodista volvió, pero en el tiempo que no estaba, el hombre había tomado una pastilla para dormir. Rápidamente la escupió y reanudaron su cita: “No se quedó dormido y activó”.

Pamela David y Daniel Vila están casados desde el 2016

Siguiendo la misma línea, Pamela se animó a contar un gracioso momento que vivió con su actual pareja: “Me acabo de acordar, porque es difícil no involucrar”. “Voy a contar algo que no tendría que contar yo, sino Daniel. Nos pasó al comienzo de la relación, cuando estábamos a full… ¡Y yo me quedé dormida! Muerta”.

“Él me lo cuenta porque obviamente no me acuerdo. Pero es el día de hoy que me dice que lo va a contar. Así que ya está, ya lo conté. Él quería y yo empecé a roncar… yo estaba muy cansada porque me despertaba muy temprano”, relató la mamá de Felipe y Lola.

El empresario y la periodista tienen una hija, Lola (8)

Finalmente, la figura aceptó sus acciones, pero todavía incrédula de que le haya sucedido a ella: “¿En serio me pasó? No lo hablamos durante mucho tiempo. Y me decía que al principio de la relación me había quedado dormida y roncando”.

