La separación de More Rial y Facundo Ambrosioni en plena cuarentena sorprendió a más de uno y, de a poco, la hija de Jorge se anima a dar cada vez más detalles de los motivos.

More reveló que el padre de su hijo Francesco le fue infiel y ella lo descubrió cuando le revisó el celular. Ahora, la joven mediática reveló cómo consiguió la clave de su teléfono y lo que encontró.

"Ya les mostré las pruebas…Les voy a mostrar otra prueba. Quería enfiestarse con minas, qué asco, miren…", aseguró y leyó un mensaje: "Vanesa Cravero, ¿cuándo hacemos la fiestita?".

Y contó: "Dormía con el celular bajo la almohada. Yo le descubrí la clave cuando fuimos al cajero. El bol… puso la misma para el cajero que para su celular".

Además, More habló de la cuota alimentaria que Facundo debería pasarle y reveló la insólita cifra con la que pretende mantener a su hijo: "Se hace el que le importa el hijo y no le importa. Estoy esperando que todavía pueda pasar por lo menos los tres mil pesos que quiere pasar, que con tres mil no sé qué le compro...".