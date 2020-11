Tras el nacimiento de su hija, Mitai, en Miami, Estados Unidos, Diego Topa regresó al país y disfruta de la paternidad mientras acomoda su agenda con shows online por la pandemia de coronavirus.

Pero antes de alcanzar el éxito como artista reconocido y destacarse como una de las figuras de Disney más famosas entre los más chicos, el músico dio sus primeros pasos en el mundo laboral como empleado de un supermercado chino.

.

Según reveló en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", uno de sus primeros trabajos fue en la sección de fiambrería de un comercio pero vivió una insólita experiencia. "En el supermercado chino duré tres días. Fui al tercer día y me dijeron 'tome treinta pesos, no venga más'. Cortaba mal el fiambre. Me salía mal", contó.

"Cortaba mal el fiambre y como cortaba mal lo dejaba en un costado o me lo comía. Me vieron por la camarita y chau", recordó divertido y agregó: "Era más fácil cortar el queso o el salame porque es durito ¿viste?. La paleta era muy difícil. O la cortaba muy gruesa, pero no la podía hacer finita. Me costaba eso".

En cuanto a cómo tomó el ser despedido, manifestó: "No me echaron de mala manera. Cumplí el día y la señora que estaba en la caja me dio treinta pesos y me dijo que no vaya más. Me fui con un bajón como si me hubiesen echado de un programa de televisión".