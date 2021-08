Siempre que tiene la posibilidad, Darío Barassi habla de su gran compañera de vida y esposa, Lucía Gómez Centurión, y la familia hermosa que formaron con el nacimiento de su hija Emilia.

El conductor de "100 argentinos dicen" dio detalles del comienzo de su romance con su pareja y aseguró que no fue nada fácil para ambos protagonistas.

Barassi explicó que la primera vez que se le declaró a su esposa, la joven Lucía de aquel entonces lo rechazó: "Un día me armé de coraje y le confesé que en realidad estaba enamorado de ella y me contestó: 'Volví con mi ex'".

.

A pesar de la primera negativa, el humorista logró seducir a Gómez Centurión: "Si bien tuvimos muchas idas y vueltas logré mi objetivo y conquisté su corazón. Crecí y maduré con ella, vinimos de San Juan en la misma época y conocimos Buenos Aires juntos. Somos muy unidos".

.

Además, el actor contó su secreto para mantener viva la pasión en diálogo con Para Tí: "Siempre busco que nuestro tiempo juntos sea de calidad porque, realmente, los dos vivimos muy a full. A mí me gusta que la gorda disfrute, se relaje y lo pase bien”,