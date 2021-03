A pesar de que todos los participantes de " MasterChef Celebrity 2" afirmaron que están en el reality gastronómico para divertirse y pasar un buen rato frente a las cámaras, la competencia entre los famosos se va a haciendo más complicada y los cruces comienzan a levantar la temperatura.

Alex Caniggia sorprendió a todos con sus dotes culinarios y la estabilidad que tiene para mantenerse entre los mejores cocineros del certamen. El hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis manifestó desde el comienzo que quería ganar e iba a hacer todo lo necesario para hacer realidad su meta. Sin embargo, recién ahora reveló su objetivo...¡contra Cande Vetrano!

Alex Caniggia es uno de los participantes más fuertes de " MasterChef Celebrity 2".

Parecía que la ex "Casi Ángeles" y el hermano de Charlotte Caniggia habían pegado buena onda en la competencia. Ambas figuras jóvenes, se mostraron muy gentiles con el otro. Vetrano hasta bromeó con pedirle a Alex que se case con el por la cantidad de nacionalidades que tiene.

.

No obstante, en medio del desafío en que las figuras fueron agrupadas de a dos y tenían que seguir las instrucciones de sus compañeros, Caniggia y Vetrano protagonizaron un tenso momento. Trabajando en equipo con Dani "La Chepi", Germán Martitegui le advirtió a Alex que no tenía la cacerola correcta para cocinar un caldo.

Martitegui le dijo que no podía cocinar un caldo...¡en una sarten!

Al ir a la despensa para buscarla, el actor no encontró ningún recipiente disponible. El jurado le llamó la atención que la actriz, de otro dupla, la tenía en su isla y sin usar. En ese momento el chef le sugirió que intercambiara con Cande.

"Candela, ¿me das esa?", le pregunto Alex sin esperarse un "No" como respuesta, a lo que Vetrano respondió concreta: "No, la voy a usar. Perdón. No llegué con ese paso, pero la voy a usar".

Cande Vetrano va a tener que mirarse las espaldas porque Alex Caniggia dijo que la va a eliminar.

Asombrado por la situación, el mediático le levantó el dedo de "fuck you" y se fue enojado a seguir con su plato. Por su parte, Cande le devolvió el picante gesto sin saber que detrás de escena, Alex le haría una insólita adevertencia: "Sabés qué, ahora la voy a eliminar. Chau, próximo domingo afuera".

¡Mirá el picante cruce entre Alex Caniggia y Cande Vetrano!