El lunes Cinthia Fernández sorprendió a todos al confirmar que se lanzará a la política y anunció que será candidata a diputada provincial en las próximas elecciones.

La panelista contó las novedades en "Los Ángeles de la Mañana" y detalló que fue convocada por el partido Unite, espacio que en 2019 presentó como candidato presidencial a José Luis Espert y el mismo que integra Amalia Granata en Santa Fe.

En 2020, la bailarina contó que le había llegado la propuesta pero que todavía lo estaba analizando, mientras que este año aseguró que ya tiene la decisión tomada. Al respectó opinó su ex Matías Defederico, quien sigue de cerca sus pasos ya que Cinthia es la madre de sus tres hijas.

"Mejor si entra en la política así puedo estar más tiempo con las nenas, no tengo problema", sostuvo en comunicación radial con "Mitre Live", donde también manifestó que no estaba enterado sobre el interés en la política de su ex esposa: "Prácticamente no hablamos, solamente por cosas de las nenas, colegio y cosas puntuales. No hablamos de nuestras vidas. Lo había leído en redes hace un tiempo. Pero después quedó en la nada y ahora es el boom y está perfecto".

Matías Defederico con sus hijas.

En cuanto a cómo cree que sería su desempeño en caso de ganar el cargo de diputada, Defederico reflexionó: "Yo en ese sentido siempre hablé bien de ella. Jamás le voy a tirar mierd... En lo que hizo y trabajó es 100 por ciento profesional. Después si sabe o no, no es problema mío. Ella en lo que se mete lo hace al 100. Es muy profesional".

"Le deseamos lo mejor, no tengo ninguna contra y si a ella le va bien, mis hijas van a estar felices", la alentó el empresario. Y reveló también que con las pequeñas Charis, Bella y Francesca aún no se tocó "el tema de la política porque no deben saber ni lo que significa".