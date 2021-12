Marcelo Tinelli pasó por " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD luego de una exitosa noche que significó el cierre de la temporada de " ShowMatch: La Academia". Noelia Marzol y Jony Lazarte celebraron al quedarse con el primer puesto de la competencia y hubo algunos detalles que hicieron a una noche inolvidable para el conductor.

Después de participar en un programa hace meses, L-Gante fue invitado para que vuelva a cantar pero esta vez tuvo una particularidad. Durante la final, fue jurado por una noche y evaluó a las dos parejas. Sin embargo, el empresario hizo una revelación en la entrevista que no se vio en las cámaras de El Trece.

.

La pareja de Guillermina Valdés apareció en escena junto a Lorenzo, su hijo menor y tuvieron la distinción de vestirse de la misma manera. El conductor reveló que sacó la idea de Lionel Messi y su familia en la gala del Balón de Oro, pero se encontró con un problema. "Lorenzo es medio contrera y me dijo que no. Anoche hasta último momento todavía no quería ponerse el moño", comentó.

"Me dijo que no quería salir por atrás de la pantalla y justo nos encontramos a L-Gante, que él lo ama. Le dijo: '¿Qué haces, perri? ¡Vamos, Lolo!'. Gracias a L-Gante, pudimos salir al aire", reveló entre risas por la ayuda de Elian Valenzuela.

El programa que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio contaron con la exclusiva del empresario. Además de la divertida anécdota, reveló que planea un reality para 2022 y varias ficciones con su productora.