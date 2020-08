Juana Viale generó polémica al hablar sobre la Universidad de Buenos Aires. La conductora, quien reemplaza a Mirtha Legrand en sus programas, opinó que años atrás estudiar en la UBA era "palabra santa".

.

Y resaltó: "Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada porque no se cumplen los días necesarios de clases, porque hay maestros que no van, porque no reciben un buen sueldo".

Sus dichos generaron fuertes repercusiones en las redes y críticas por parte de los usuarios. Además, Dalma Maradona opinó picante en su cuenta de Twitter: "Sin generar ninguna polémica ni mucho menos quiero decir que tuve el privilegio de pasar por la universidad pública y que volvería a elegirla sin dudarlo un segundo".

Y continuó con una fuerte indirecta a la presentadora: "Me parece importante valorar lo que tenemos".