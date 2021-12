El 20 de julio de 2019, Rubén Darío Castineiras, popularmente conocido como El Pepo, chocó su vehículo rumbo a Villa Gesell tras haber consumido drogas y alcohol y terminó con la vida de dos hombres que lo acompañaban: Nicolás Carabajal, trompetista de su banda, e Ignacio Abosaleh, asistente. Por ese motivo fue acusado de "homicidio culposo doblemente agravado" y en la actualidad obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria luego de lastimarse jugando al fútbol en la carcel.

Mientras tanto y a la espera de los familiares de las víctimas por la fijación de fecha del juicio oral, el cantante esta próximo a lanzar una reversión de "El pájaro vio el cielo y se voló" junto con "Los Auténticos Decadentes" y eso desató la furia de la viuda del trompetista, quien al momento de perder a su marido estaba embarazada de 8 meses.

La noticia la anunciaron a través de sus redes.

"¿Qué necesidad tienen los Decandentes para cantar con el Pepo? Hay un país preocupado por su economía y parece que él es la víctima. Cada cosa que hizo nos hizo sufrir mucho más, dice que es víctima y que la vida le jugó una mala pasada", lanzó la mujer en "A la Tarde".

"Siento mucho dolor. Me indigna ver que todo el tiempo trata de verse como una víctima", expresó desde el dolor. Y, al borde de las lágrimas, recordó: "Si vas a la costa y manejás, verificás el auto, no tomás cocaína, alcohol y yendo a una alta velocidad. No existe otro resultado".

La viuda del trompetista estaba embarazada tras perder a su marido.

"A mi marido fallecido le sacaron las pertenencias, a mí la Justicia no me responde por qué no me devuelven las cosas de él", continuó. Mientras que, con respecto a su pequeña, manifestó: "Mi hija lloraba todos los días y preguntaba por su papá. 'Alma, papá no va a volver más'".

¡Mirá el video de la viuda del trompetista de El Pepo!