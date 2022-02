Desde que comenzó su carrera mediática, L-Gante se vio involucrado en distintas polémicas por las que fue cuestionado, desde sus peleas públicas con su pareja, Tamara Báez y su picante pelea con Zaramay hasta sus insólitas exigencias en sus espectáculos o su batalla legal al ser denunciado por "tentativa de homicidio".

Si bien Elián Angel Valenzuela cuenta con un círculo cercano que lo apoya en todo momento y no duda en guiarlo en los momentos de más dificultad, la fama es algo que le preocupa a su mamá, Claudia Valenzuela.

“Tengo miedo. Siempre tenés ese temor y ese miedo cuando una carrera va tan rápido y es tan fugaz. Te puede dar miedo cuando va de un lado de otro, en esos caminos y traslados le pase algo como les pasó a muchos artistas”, comenzó la abuela de Jamaica en " Nosotros a la Mañana".

Claudia Valenzuela habló sobre la fama de L-Gante y cómo lo afectó.

La matriarca señaló las preocupaciones que tiene como madre de un famoso:“Te da miedo que hay mucha gente que lo quiere y mucha gente no lo quiere. Las críticas y él también tiene su carácter y reacciona. Se está dando cuenta de que hay un poco de verdad en que le pegan de más. Todos los días hablan de una cosa nueva o de algo chiquito hacen algo gigante o le encuentran la vuelta para pegarle”.

Además, Valenzuela aprovechó la ocasión para clarificar el escándalo que tuvo como protagonista al cantante de "Cumbia 420" y su equipo: “Las exigencias de los shows de las que hablan no son verdad. Por su forma de ser, cuesta mucho que se agrande y se suba al caballo. Cuesta derribar su forma de ser y su humildad para que se agrande. Las mismas exigencias que salieron ahora fueron las que salieron cuando se suspendió un show en Venado Tuerto”.

.

“Es mentira que pide una Play porque en la mayoría de los shows ni tiene tiempo para ponerse a jugar. Y si se pone a jugar a la Play y lo llaman para cantar no iría. Él llega con el tiempo justo a un show para cambiarse y alistarse. Y las cosas de bebidas que han puesto, tampoco”, aclaró en el programa conducido por Sandra Borghi y Pollo Álvarez.

La mamá de L-Gante aseguró que no le gusta que su hijo se drogue.

Respecto las amistades por conveniencia, la mamá de Elián opinó: "Los amigos del campeón se van retirando solos. Se van limpiando. Están los que se mantienen, los de siempre, que tienen códigos y los que quedan. Los otros se van filtrando. Uno tiene esa mentalidad que sabe el que se arrima te va a pedir algo”.

Y cerró sobre el consumo de marihuana de L-Gante: “Siempre me preocuparon las drogas. Él fuma marihuana. A mucha gente no le gusta que yo diga tan libremente que fuma. Él empezó a fumar desde muy chico, a los catorce o quince, el momento del adolescente rebelde que no sabe si estudiar o no".

"Como éramos los dos que convivíamos, la gran traba era la de mi trabajo. Había muchas horas que yo no estaba y no podía ocuparme. Él trata de controlarse y fuma cuando está nervioso o cuando está grabando, para relajarse. La situación que vive, lo tensa. Lo cuida la misma gente que lo rodea. Que no se sobrepase ni nadie se le acerque con otro tipo de adicciones”, finalizó.

¡Mirá lo que dijo la mamá de L-Gante!