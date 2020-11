Julieta Antón, ex bailarina de "Showmatch" y Sofía Bovino fueron atacadas a cuchillazos por Sebastián Villareal, un hombre que tomaba clases en el estudio de danza de Belgrano en el que las jóvenes eran profesoras. Ambas bailarinas fueron trasladadas al Hospital Pirovano para recibir atención médica inmediata por sus profundos cortes.

Desde Tini Stoessel, con quien bailaba Julieta, hasta Laurita Fernández se pronunciaron frente a este terrible hecho y pidieron justicia por las jóvenes en las redes. Mati Napp, histórico coach del "Bailando" y ex novio de Antón, también se refirió al hecho.

Una de las bailarinas atacadas, Julieta Antón, es la ex novia de Mati Napp

El coach expresó su dolor y bronca en Instagram por la horrible situación que atravesaron las bailarinas, mostró la foto del atacante y demandó que se haga justicia: “Día triste, difícil de digerir. Por suerte Juli y Sofi están bien, exigimos Justicia. Basta, lo queremos preso. Este for** se llama Sebastián Villarreal".

Las historias de Mati Napp

Los bailarines estuvieron en pareja durante el 2016, cuando él era parte del equipo de Fede Bal y Laurita Fernández en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. Cuando llegó la gala de precisión al "Bailando" de ese año, el coach convocó a un grupo de bailarines, incluída su novia de ese momento, quien se destacó y recibió halagos del jurado de ese momento.

Debido a la difusión del caso, familiares de Julieta Antón hicieron viral un texto sobre la bailarina: "Juli no es la ex de... ni bailarina de... Juli es mujer, hija, hermana, tía, sobrina, prima y amiga. Juli es amor y luz. Juli es ejemplo y templanza. Tenacidad. Julia estpa viva y hoy también es víctima. No le alcanzó con cuidarse ella. Porque en este mundo patriarcal estamos destinadas a la suerte. Juli va a salir de esta fortalecida".

EL texto que compartió la familia y amigos de Julieta Antón

