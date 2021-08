La participación de Ariel Puchetta en " ShowMatch: La Academia" ¡fue como una ráfaga! El cantante de cumbia tuvo debut y despedida en el programa de Marcelo Tinelli ya que fue eliminado en la gala de cumbia.

El ritmo lo domina a la perfección con sus cuerdas musicales, pero con sus pies y movimientos corporales, parecería que no. O por lo menos así lo definieron los jurados del certamen el miércoles por la noche.

Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdes, Jimena Barón y Hernán Piquín, fueron duros con el artista y su pareja en la pista Sofía Cerrutto tras bailar "Una cerveza" unido a "Si me tomo una cerveza".

De esta manera, la pareja de baile fue a duelo con Sofía "Jujuy" Jiménez y tuvo un resultado inesperado: quedó eliminada de la competencia.

"Debut y despedida, nunca tan rápido. Pero bueno, es lo que nos tocó.Me pareció injusta la eliminación: en la cumbia no estuvimos tan mal, después de ver a todas las parejas. Nos fuimos por un punto al duelo. Es triste porque había mucho trabajo, como todos. Pero bueno, es así, es un juego", expresó Puchetta en diálogo con Teleshow.

.

"Sentí que no nos valoraron tanto. La cumbia fue de golpe para nosotros, tuvimos un solo día de ensayo con respecto al resto. Y ahora nos tocó venir de un día para el otro y no se valoró eso", agregó indignado.

Por último, manifestó: "No voy a criticar a las parejas con la que nos enfrentamos en el duelo. Los chicos hicieron un laburo enorme, todos estuvieron bien. Yo pretendía no llegar a esta instancia del duelo, eso me pareció injusto".