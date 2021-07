En la ronda de canto en " ShowMatch: La Academia", la primera pareja de la noche del martes, y una de las últimas de la categoría, fue la de Luciana Salazar y Jorge Moliniers. Fueron una gran sorpresa para todos, ya que hicieron una versión acústica de "Yesterday" de The Beatles, y lograron una alta puntuación.

Marcelo Tinelli los presentó como una gran dupla en la ronda, recordando que Luciana sacó un disco hace muchos años, y porque Jorgito es músico y saber tocar violín, piano y guitarra.

A pesar de la expectativa, Salazar y Moliniers se mostraron nerviosos. Pero en escena, con el bailarín también tocando la guitarra sentado en el suelo y la modelo cantando de pie, acercándose a él, tuvieron una gran actuación.

El tema elegido "Yesterday", en versión acústica sorprendió a Tinelli y luego al jurado. Ángel de Brito les comentó: "Hicieron muy buena dupla, me re contra sorprendieron, felicitaciones" y les otorgó un 9.

Guillermina Valdes, que los puntuó con un 10, destacó a Luli y le preguntó por qué no se dedicaba a eso ya que la sintió muy cómoda al cantar. "Te sentí relajada, nunca te sentí así, te pudiste conectar, en lo artístico, es tu mejor versión. Una dupla hermosa. No son cantantes, no estás entrenada al 100, así que esta nota es para ustedes", dijo, anticipando la gran nota.

"Se te vio muy relajada y dulce, tenés un color muy dulce, la canción quedó muy bien. Es muy arriesgado lo que hicieron y lo valoro. Se armó una especie de fogón y me gustó mucho", describió luego Jimena Barón, que los calificó con un 7.

Finalmente, Hernán Piquín, más escueto, le hizo una gran devolución: "Me gustó mucho, te vimos realmente tranquila. Me gustó que Jorgito no haya cantado encima tuyo. La verdad que me sorprendió".

Mirá la versión de "Yesterday" de The Beatles que hicieron Luciana Salazar y Jorgito Moliniers

