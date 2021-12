Entre muchos rumores que circulan en el mundo de la farándula, uno de los más instalados es el de que el padre de Juana Repetto, hija de Reina Reech, en realidad sería Ricardo Darín. Esta versión indica que la joven sería fruto de un amor prohibido entre la bailarina y el reconocido actor, cuando estaba en pareja con Nicolás Repetto.

El domingo durante el programa de Luis Novaresio, "Debo Decir”, Reech explicó lo mucho que le duele esta falsa información que circula. “A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así”, le preguntó el conductor a la figura, a lo que ella contestó: “No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella”.

Ante esto, la coreógrafa agregó: “En su momento, les rogaba que se hagan un ADN, porque yo no tengo duda”. Impactado por la revelación que hizo la actriz, el conductor le preguntó cual fue la reacción de ellos ante semejante propuesta. “Se lo propuse a Nico y a Juana y ninguno quiso. Ellos no tienen dudas”, aseguró.

En ese sentido, Novaresio le preguntó cual es la actitud que toma Darín sobre este mito y si perjudicó su vínculo con él. “No, porque él se toma todo en joda. Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro, y él me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’”, contó.

“Le dije ‘qué lindo, cariño’ y él me dijo que estaba hablando en joda. A mí me parece perverso, como una historia horrible”, señalo luego la actriz sobre estos chistes.

Hacia el final, Reech añadió qué piensa la mamá de Toribio y Belisario al respecto: “Debe ser horrible pero cuando uno tiene certeza de saber quién es su madre, sobre todo, no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo le mentiría con una cosa así. Y aparte también, la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.

