Tras haber sido descalificada de " Bake Off" y, por ende, haber perdido el título de campeona del reality de pasteleros, Samanta Casais habló este miércoles en vivo con " Intrusos" y se animó a responder las picantes preguntas del panel.

En primer lugar, la participante reconoció su error al llenar el formulario en la competencia sobre su experiencia como cocinera y su participación en televisión. Además, reveló que las fuertes críticas que recibió en las redes la afectaron al punto de tener que ser medicada por un especialista.

.

No obstante, hubo una pregunta que la incomodó y que prefirió no responderla. Adrián Pallares le consultó: “Sé que hay temas de los que no querés hablar y preferís esquivar. Pero ¿cuál fue el tema más complicado de todo lo que se dijo y que más te dolió?”.

Descolocada por la consulta de Pallares, sentenció: “Qué pregunta... La verdad, chicos, les soy sincera prefiero hablar de... Si quieren hacer otra pregunta, buenísimo”.

A pesar de haber terminado " Bake Off", la participante sigue dando que hablar.

Acto seguido, Adrián hizo referencia al grave accidente de tránsito que protagonizó la joven en noviembre de 2017 y que provocó la muerte del hombre al que embistió cuatro meses después. “Sé que el tema del accidente está en manos de tus abogados y son ellos quienes hablan”, acotó el periodista.

Y continuó: “Pero, evidentemente, de todo lo que te pasó en las redes ese fue el tema que más te dolió y te lastimó hasta decir como dijiste recién que el precio de la fama que estás pagando es muy alto”.

Mientras que Samanta optó por evadir nuevamente la cuestión: “Sí, igual prefiero no tocar este tema. Les pido disculpas, igual, yo entiendo pero prefiero no... porque está cerrado”.

Recordemos que en 2017 un jubilado de 74 años llamado Alfredo Olguín impactó con su moto en el coche que manejaba Casais y falleció tiempo después. Por el momento, ella no quiere hablar públicamente de este terrible episodio que la tuvo como protagonista.