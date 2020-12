Mirtha Legrand volvió a su programa después de estar 220 días aislada debido a la pandemia del coronavirus y Juana Viale se hizo cargo de la conducción por más de nueve meses.

Para celebrar en familia el regreso de la anfitriona, la producción llamó a Marcela Tinayre, mamá de la actriz e hija de la Chiqui, y también pensaron en la aparición sorpresa de Ámbar de Benedictis, primogénita de Viale. A pesar de la emoción del momento, la figura no pudo evitar reaccionar y mucha gente no lo dejó pasar.

Juana Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre

En diálogo con "Los ángeles de la mañana", Tinayre habló de la relación con su nieta: "Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabia. Juana no la sabía, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: 'presentá a Ámbar'. Casi se me sale el corazón", confesó, al tiempo que aseguró que la adolescente estaba muy nerviosa porque "no está acostumbrada a las cámaras".

También explicó por qué su hija menor puso esa cara en televisión: "A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo 'vos sabías'. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión... Yo hubiese llorado todo el programa".

A pesar de los dichos de la figura, Rodrigo Lussich de "Intrusos" aseguró que "hubo un escándalo post programa porque Juanita no esperaba ni sabía, y le molestó que su hija esté ahí. Además, fiel a su carácter puteó en todos los idiomas a todo el mundo, no a la abuela, sí al hermano".

Débora Damato también analizó el enojo de Juana ante la entrada de su hija mayor a la televisión: "17 años protegiendo y cuidando que nadie le conozca la cara a la hija y claramente con la cara que tenía, no estaba de acuerdo".

¡Mirá lo que dijeron en "Intrusos" sobre la cara de Juana Viale!