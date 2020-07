Gustavo Conti y Silvina Luna se conocen hace 19 años cuando participaron en " Gran Hermano". Desde ese entonces mantienen una amistad y un vínculo estrecho que perduró hasta la actualidad.

Aprovechando el conocimiento de la intimidad del marido de Ximena Capristo, la panelista de " Pampita Online" le hizo una pregunta que lo desconcertó por completo ante las cámaras televisivas.

Todo comenzó cuando el artista manifestó su situación familiar. "Yo soy una persona muy de mi casa. Mi viejo está bárbaro, hablo con él por teléfono todos los días. La va llevando, él vive solo hace 20 días. Debe extrañar a mi hermano, a mi hijo, a los nietos. Dice ‘tengo ganas de verlos'. Pero también, muchas veces, fuera de la cuarentena le he dicho 'te paso a buscar y venís a comer a casa', y él me dice 'no, no, en casa estoy bien'. Tiene casi 78 años, los cumple en estos días", relató el actor.

En la actualidad la mediática integra el panel de " Pampita Online".

Tras sus palabras, Luna disparó: "Yo sé que no hablaste de esto, pero me gustaría darte fuerza, y que nos cuentes cómo está tu hermano hoy, que sé que está atravesando un problema de salud".

La sonrisa del artista se borró al instante y con un tono serio en su voz manifestó: "Sí, está con un problemita de salud que, por suerte, está bien. Está recuperándose, con un tratamiento. Y se está recuperando, bien".

Por su parte Alejandra Martínez intentó aliviar el tenso momento y propuso cambiar de tema. Sin embargo, Conti volvió a romper con el clima dentro del set de grabación al bromear sobre Silvina. "¡Qué lindo! Mi amiga tóxica", finalizó.