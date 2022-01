Desde que comenzó el año, circularon rumores que indicaban que Benjamín Vicuña sigue enamorado de la China Suárez y, a pesar de que ya inició una relación con Eli Sulichin, le gustaría reconciliarse con la madre de sus hijos. Por su parte, parece ser que ella no está interesada en volver a ser pareja y que en cambio disfruta su libertad al máximo.

.

En las últimas horas, trascendió que la ex "Casi Ángeles" estaría meditando una fuerte decisión que perjudicaría directamente al chileno y a Nicolás Cabré. Con motivo de las importantes propuestas de trabajo que tiene en el exterior, Suárez tendría intenciones de dejar el país y con ella llevarse a los hijos que tuvo con ambos actores, Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez estaría analizando mudarse a Madrid, España.

"Hay charlas con ellos porque quiere instalarse en Madrid”, aseguró Gustavo Méndez, panelista de "Implacables". A cinco meses de haber terminado su relación con Vicuña y el reciente escándalo de infidelidad que protagonizó con Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz quiere mudarse a España donde ya vivió un tiempo, mientras filmaba para la película "Objetos".

Los hijos de la China Suárez, Rufina, Magnolia y Amancio, se instalarían con ella en el Viejo Continente.

Un tiempo atrás, Cabré dio detalles sobre su relación con su hija de 7 años durante los meses que vivió afuera con su madre. “Mi hija tenía la posibilidad de estar en lugares hermosos y yo, ¿iba a decir que no? Lo único que quiero es que mi hija conozca todo, que viva todo, que me cuente”, declaró. Además, aseguró que gracias a la tecnología podían comunicarse todos los días y que no estaba enojado al respecto.

"No hay nada que me guste más que esté con la madre, con la abuela, con sus hermanos. Tengo una relación de verdad hermosa y eso es espectacular para Rufi y para nosotros también. Poder reírnos, divertirnos, apoyarnos; es mi familia", indicó por aquel entonces.