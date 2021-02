Mica Viciconte y Fabián Cubero están en pareja hace casi cuatro años. Conviven desde hace mucho y durante la pandemia se mudaron a una casa en un barrio privado. Y al parecer, si bien tienen ganas de dar un nuevo paso en su relación y tener un hijo, primero deben cambiar su rutina.

Por ser una relación formal, cada tanto surgen rumores de un embarzo de Mica, algo que ella ya suele tomarse con humor cuando le preguntan al respecto. Sin embargo, la maternidad es un fuerte deseo que tiene Viciconte y lo hizo público en varias entrevistas.

“Tengo ganas de ser madre. Justo hablaba con una amiga que me preguntó ‘¿para cuándo?’ Y yo siempre lo pateo, no sé cuándo es el momento. Porque me pasa que siempre voy por el trabajo y nunca dejo el tiempo para decir ‘quiero ser mamá’. Ganas tengo”, dijo la ex "Combate" en un móvil con "Los ángeles de la mañana".

El conductor del ciclo, Ángel de Brito le dijo: “Va a llegar en cualquier momento, sin planearlo seguro”.

Al escuchar el comentario, Mica fue honesta: “Bueno, tengo que dejar las pastillas primero. Tengo que decidirlo. Todavía no está esa decisión tan fuerte”.

Sorprendido por la revelación, el conductor respondió: “Ah, bueno. No sabía tanto. No estaba al tanto. Entonces, se cuidan”.

"Vamos a cumplir cuatro años, si no nos cuidamos, ¿sabés qué?", expresó luego sobre la obviedad de que ya habría quedado embarazada.

Como "Poroto" ya tenía tres hijas cuando comenzó a salir con Mica, existía la chance de que él no estuviera dispuesto a ser padre nuevamente. Al respecto, la influencer confesó: "Al principio lo hablamos, y le dije 'sé que es pronto, que recién nos estamos conociendo pero a futuro yo quiero tener hijos'. Se que se podía asustar, pero prefiero que se asuste pero ser sincera".

Cuando las panelistas del programa le consultaron cuál fue la reacción del futbolista, indicó: "Dijo que sí, ya está hablado y no hay vuelta atrás".

