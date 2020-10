Germán Martitegui es una de las personalidades más reconocidas en el mundo culinario y ganó mayor popularidad luego de participar en todas las ediciones de "MasterChef". Si bien ahora se luce en la versión de celebridades del reality de Telefe, el chef de "Tegui" siempre prefirió el perfil bajo y reservar su vida privada.

Junto a Damián Betular y Donato De Santis, participantes y seguidores del ciclo aseguran que es el jurado más temido de la competencia, por su precisión y exigencia a la hora de evaluar. Incluso se destaca también por su prolijidad ante la cámara y su pulcro aspecto.

Si bien se mantuvo alejado de las grabaciones por contraer coronavirus, el chef recibió el alta este miércoles y pudo reencontrarse con su familia luego de permanecer internado.

El reality de cocina hizo que Martitegui cobre más popularidad que nunca y los espectadores comenzaron a interesarse más por su vida privada. Es por eso que una de sus fotos de Instagram del año pasado vuelve a cobrar relevancia por un peculiar detalle. En su cabeza se puede ver lo que quedó de un tatuaje del dibujo de un delfín celeste.

La publicación es del 16 de junio del 2019, cuando el cocinero subió un posteo por el festejo de su primer Día del Padre en el que aseguró: "Tu primer día del padre no te lo olvidas más. Feliz día a todos los papás en especial al mío! Es lo mejor que me pasó en la vida". En la particular foto se puede ver el dibujo de un delfín celeste tatuado detrás de su oreja y es la única imagen pública del chef en el que se puede apreciar este diseño.

Los usuarios no dejaron pasar el detalle y dejaron ver su asombro en comentarios como: "¿Y ese delfín?", "Che, el delfín" y "clave el delfín". Lo extraño es que en temporadas anteriores de "MasterChef" el jurado jamás mostró el dibujo que tenía en su cabeza.

La foto del tatuaje de Germán Martitegui y los comentarios de sus seguidores.

Según pudo saber DiarioShow.com, Martitegui se habría tatuado el animal durante un viaje a Las Vegas, en Estados Unidos, pero tiempo después se arrepintió y comenzó un proceso para borrar el dibujo con la modalidad de láser mientras filmaba las primeras temporadas del reality.

Durante sus apariciones televisivas, la producción se encargaba de maquillar la zona en tratamiento para disimularla. Incluso, en otras fotos de sus redes sociales, Martitegui aparece con una boina que le cubre la zona y no deja ver el proceso.

La boina oculta su tatuaje.

La cierto es que hoy el reconocido cocinero ya no cuenta con aquel tatuaje y solo se trata de una divertida anécdota de viaje, vacaciones y espontaneidad.