A pesar de que muchos participantes conmovieron al jurado de " La Voz Argentina" con sus experiencias y motivaciones, Julián Esion sorprendió tanto con su historia de vida como con su esfuerzo para superarse artísticamente.

Desde el comienzo de su presentación junto a su tía y su hermano, el joven de 23 años oriundo del barrio de Versailles reveló un demoledor dato familiar por el que quedó al cuidado de su abuela: “Mis viejos fallecieron cuando tenía un mes y dieciocho días”.

.

Además, Julián contó que participó de la edición 2018 del reality, y que a pesar de su esfuerzo, ninguno de los jurados se dio vuelta para elegirlo. A pesar de las adversidades, Esion volvió a " La Voz Argentina" para intentarlo nuevamente.

“Sentí que me fallé a mí mismo y vuelvo a buscar la revancha", expresó el joven artista frente a las cámaras antes de cantar una versión de "Yellow" de Coldplay. Gracias a su perseverancia, tanto Ricardo Montaner como sus dos hijos, Mau y Ricky, se dieron vuelta para luchar por él.

Con extrañeza en el rostro, Julián manifestó que no se desempeñó como esperaba: “Estoy triste y muy feliz a la vez. Feliz porque me dieron la oportunidad de darse vuelta y triste porque tuve un día muy complicado personalmente. No canté como me hubiese gustado y agradezco que mas allá de los errores se hayan dado vuelta”.

.

Intuitiva como siempre, Soledad Pastorutti manifestó que le veía cara conocida y el joven les narró su historia de superación. “Me da demasiada felicidad que hayas vuelto y lo hayas intentado de nuevo. No mucha gente lo hubiera hecho. Se nota que tiene ganas", soltó Mau Montaner.

“Sentí que cantaste con mucho sentimiento. Pararse ahí con la guitarra, tocar una canción en la que no te pareciste a Chris Martin fue lo que mas me gustó. Lo más fácil cuando uno canta una canción de Coldplay, es caer en imitar lo que en mi opinión es perfecto. Escuché una versión diferente y no pude resistir a apretar el botón”, agregó Ricky Montaner.

Con mucha duda, el joven de 23 años decidió ser parte del equipo de Mau y Ricky y cerró su actuación con mucha emoción: “Tenía ganas de volver a intentarlo”.

La historia de superación de Julián Esion en " La Voz Argentina":