A pesar de tener una extensa carrera en los medios, poco se sabe de la vida íntima de Eugenia Tobal. Sin embargo, algo que saben con certeza sus seguidores de las redes es el amor que le tiene a su perro, Romeo. Además, del profundo vínculo que mantiene con su mascota, el can tuvo un gran rol en el orígen de su relación con su pareja y papá de su hija Ema, Francisco García Ibar.

"Romeo fue el celestino porque conocí a Fran gracias a él. En realidad Mariano Zabaleta, con quien trabajaba en ESPN, me habló primero de Fran porque lleva a sus perros a su campo y me lo recomendó. Le escribí varias veces y no coincidíamos hasta que un día fui, empezamos a charlar y nos hicimos amigos", comenzó la actriz en diálogo con La Nación.

Tobal destacó que el enamoramiento no fue algo inmediato, sino que fue un cariño que fue creciendo con el paso del tiempo: "El flechazo no fue inmediato. Con el tiempo nos fuimos conociendo y llegó el amor".

No obstante, la actriz reveló que no tienen ninguna prisa por oficializar su relación en el altar: "No, estamos bien así. Y naturalmente se da todo como tiene que ser".