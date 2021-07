Darío Barassi se convirtió en una de las figuras de televisión más queridas por la audiencia ya que no deja de hacer reír a la gente con sus reacciones en su programa "100 argentinos dicen".

En la última edición, dos familias se anotaron para competir por el dinero. Maru Chamorro y Juan Del Fresno pasaron al frente para completar la frase: "Dejé la comida a medio preparar porque me…".

Rápidamente, el participante contestó: "Me quedé sin luz". “Me gusta. Argentinos, ¿coinciden? Sí, bebito, ‘Cortaron la luz’, pero hay tres más… ¿a dónde vas?”, lo felicitó el conductor y le preguntó a la joven qué contestaría.

El conductor es conocido por sus insólitas reacciones ante las cámaras.

“Ah, perdón. Porque… me hago caca”, manifestó Chamorro ante la sorpresa de todos. Barassi no pudo evitar abrir completamente los ojos y tuvo una insólita reacción. “¿Esto es algo armado, viene un chivo ahora de un laxante? No entiendo”, expresó el humorista ante las risas de todos.

.

“Vos acabás de decir en cámara, con más o menos ocho puntos de promedio… ‘¿Me hago caca?’. Ay, ¡qué placer, qué cosa hermosa! ¿Cuánto tiempo te tomás por día? (risas) ¿Una o dos veces por día? Si abrís el juego, jugalo. ¿Una o dos veces por día?”, agregó el gracioso presentador.

La concursante se sinceró con el actor: “Una sola. Porque me cuesta, pero ahora estoy pudiendo cada vez más con alimentación. Más verduras, mucha agua, ciruela, la remolacha es re buena".

“El agua cambia como el color, la remolacha también (risas). Argentinos, ‘¿me hago caca?’. Ay, no”, concluyó el conductor al ver que la respuesta de la joven no estuvo entre las más usadas.

¡Mirá la graciosa reacción de Darío Barassi en "100 argentinos dicen"!