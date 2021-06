Este fin de semana se viralizó un impactante video de Lía Crucet en su hogar luego de recibir el alta del neuropsiquiátrico de Mar del Plata. Las imágenes advirtieron sobre el deterioro de la cantante y su hija Karina Crucet y su nieta Malena manifestaron sus descargos.

El clip fue difundido por Tony Salatino, esposo de la artista, y rápidamente circuló por internet. "Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando y sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande", aseguró en la filmación la intérprete de 68 años.

Pero más allá de su actitud, lo más impactante del video es el deterioro de su figura luego de permanecer internada, superar una neumonía, adelgazar 60 kilos y no recordar a las personas. Al respecto, su hija Karina recordó una vez que fue a visitarla al psiquiátrico y no logró reconocerla.

"Cuando llego a donde están las enfermeras pregunto por mi mamá... Veo a una persona atrás parada y sigo hablando con las enfermeras. Y escuché: '¡Hija!' y no la reconocí", reveló conmovida en "Vino para vos" con Tomás Dente.

Y luego detalló: "Imaginate el cambio en poco tiempo de cómo estaría ella que me di vuelta y no la reconocí y a pesar de todo lo que a ella le pasa me reconoció a mí". En ese momento, el presentador quiso saber cómo había encontrado a su madre, pero Karina reveló: "Así como la vemos en el video... la vi peor. Un montón de cosas que vi que no quiero contar. El deterioro de mi mamá que no esperaba ver tan rápido, fue terrible".

Por su parte, Malena, nieta de Lía, contó cómo es la relación que tiene con la cantante y manifestó: "Hoy no hablo mucho con ella, porque es difícil hablar con ella. Para hablar con ella tenemos que arreglar con mi tío, para poder llamar... Entonces es hasta ahí".

"A ella le gusta mucho las cremas, la bijouterie, la ropa. Es muy coqueta mi abuela, por eso me duele cuando pasan estas cosas porque yo sé que ella no está consciente de ese video. Ella siempre fue de arreglarse muy bien. Por eso me duele que el marido diga que ella lo quiso subir. Que se lo pase a los fans en privado, que no lo publique", cuestionó sobre la actitud de Tony.