" La Voz Argentina" es una gran oportunidad para conocer voces, aunque también sus historias de vida. Durante la emisión del martes, apareció una cantante que tiene un gran legado dentro de la música, especialmente en el rock nacional.

Wayra Iglesias de 18 años se presentó en la competencia de Telefe con su interpretación de "Amor es presente" de Lali Espósito. Si bien no logró que ningún jurado gire su silla en su audición, sorprendió con su familia al revelar que es hija de Gabriel "Tete" Iglesias, bajista de La Renga.

"Me crié en un entorno muy musical, literalmente desde la panza. Un día antes de tenerme, mi mamá estuvo en un ensayo", comentó la joven en primer lugar. Además, sumó sobre su historia: "Mi papá es bajista de una banda de rock, La Renga. Siempre quise hacer esto, desde chica que iba a los shows de papá y yo quería eso, no sabía como conseguirlo pero lo quería".

"Soy fan de este programa, quiero festejar que estoy acá", explicó antes de subirse al escenario donde, a pedido de los jurados, también interpretó "What's Up?" de 4 Non Blondes. Por su parte, su padre no estuvo presente en el estudio ya que fue acompañada por su madre y su hermano.

Gabriel "Tete" Iglesias de La Renga.

A pesar de su popularidad, los integrantes de La Renga suelen mantener muy bajo perfil, por lo que no sorprendió su ausencia en la audición de " La Voz Argentina" que hizo Wayra, su hija.